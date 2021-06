Petecão: Bancada destina 1,3 milhão para segurança no Acre

#bancada

Mais de R$ 1 milhão reforça a Segurança Pública no Acre, garante bancada

O coordenador da Bancada do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD), anunciou nesta quarta-feira (16), o pagamento de mais uma parcela da emenda de bancada, no valor de no valor de R$ 1.367.763,62, destinada ao Governo Estadual. O recurso será investido na aquisição de datacenter para atender à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública-SEJUSP.

A aquisição do equipamento promete otimizar as plataformas eletrônicas do Centro Integrado de Segurança Pública – CIOSP, dando mais condição para o combate ao crime, agilidade no planejamento de ações, aumento da capacidade de atendimento ao cidadão e serviço de inteligência, além do atendimento emergencial.

O recurso total se aproxima de R$ 20 milhões e prevê ainda a aquisição de equipamentos especializados ao setor técnico-cientifico e de inteligência; aquisição de três barcos motorizados; nove quadrículos; 38 caminhonetes; coletes balísticos; equipamentos de informática e comunicação digital e equipamentos para reestruturação do Corpo de Bombeiros Militar.

“A bancada está conseguindo liberar parcelas importantes do recurso para a Segurança Pública. As forças policiais precisam estar bem equipadas para aumentar a eficiência no combater a criminalidade e dar uma resposta à população”, afirma Petecão.