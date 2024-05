No caótico centro decadente de Rio Branco, um adolescente enfrentou um momento de horror na quinta-feira, no final da tarde, quando um veículo passou por cima de seu pé no instante em que atravessava a faixa de pedestre.

Com fortes dores e inchaço instantâneo no pé o jovem pediu por ajuda enquanto o motorista foi embora sem prestar socorro.

Este incidente, ocorrido na esquina do Terminal Urbano(Ceará-Guaporé), expõe não apenas a negligência dos condutores, mas também a falta de segurança nas vias da capital acreana.

Rio Branco havia começado, há alguns anos – uma experiência civilizatória com radares limitadores de velocidade nas ruas…Tudo foi pro lixo por ordem do governo atual, que dizia que não queria multar ninguém.

Este blog denuncia a impunidade e a irresponsabilidade que resultaram neste fato evitável contra esse adolescente, instando as autoridades a tomarem medidas urgentes para proteger os pedestres e garantir a aplicação rigorosa da lei no trânsito.

Em tempo: minutos depois passei pelo local, parei, e vi a cena do garoto em choro. O motorista sumiu.

Em tempo 2: as câmeras dessa esquina do Terminal podem ajudar identificar o motorista (entre 16h30min e 17h30min de quinta, 2 de maio)

Em tempo 3: no trânsito, em qualquer situação, o pedestre deve ter sempre a preferência…Em qualquer situação!

J R Braña B.