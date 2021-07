Dep Nicolau: Convênio para realização de Novenário em Cruzeiro

#aleac

Nicolau participa de assinatura de convênio para realização do Novenário de Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul

O deputado Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), participou na manhã desta terça-feira, 7, de um momento importante para a garantia da realização daquela que é considerada a maior festa religiosa do Acre e a segunda maior da Região Norte, que é o Novenário de Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul.

A assinatura do convênio entre a prefeitura de Cruzeiro do Sul e a Diocese de Cruzeiro do Sul no valor de R$ 50 mil reais vai ajudar a custear as despesas da festa religiosa.

“A festa da nossa padroeira é uma das maiores da Região Norte e nesse momento difícil, é importante nesse momento que estamos saindo da pandemia renovar a nossa fé e ajudar a Diocese a realizar uma grande festa”, disse o prefeito Zequinha Lima.

No ano passado, por conta da pandemia, a procissão que costuma levar até 50 mil pessoas às ruas de Cruzeiro do Sul foi substituída por uma carreata. Este ano, o Bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio Giovanele, já anunciou que a programação contará com missas e novenas presenciais, mas a passeata mais uma vez será substituída por uma carreata para evitar a aglomeração de milhares de pessoas.

Além da demonstração de fé da população católica, o Novenário é importante para a economia da região do Juruá, já que movimenta o turismo com a ida de milhares de pessoas para Cruzeiro do Sul. “É uma festa religiosa, mas é também uma festa de todos, independente de religião. O que queremos é mostrar nossa fé e, do outro lado apresentar a pujança da nossa região”, disse Dom Flávio.

O deputado Nicolau Júnior destacou a parceria entre a igreja e a prefeitura de Cruzeiro do Sul. “Parabenizar o trabalho realizado pelo Dom Flávio e também o prefeito Zequinha por esse apoio. Vivemos uma situação em que mesmo durante toda essa pandemia a população não perdeu a fé e é mais um motivo para fazermos essa tradicional festa religiosa da melhor forma possível”, disse.

O Novenário de Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul acontece no próximo mês de agosto.

