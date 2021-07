Gov GladsonC faz balanço: ‘Temos muito a avançar’

#gov

Governo reuniu equipe no fim de semana e fez balanço, que o governador GladsonC descreve abaixo

‘Na manhã deste sábado, 10, foi o dia de reunir nossa equipe de governo e fazer um balanço da nossa gestão e debater sobre nossas metas.

Uma manhã bastante produtiva, com os nossos secretários, diretores e presidentes dos órgãos públicos estaduais para avaliar os avanços alcançados pelo governo do Acre desde 2019 e ainda tratar sobre o plano de metas traçado para os próximos meses.

Um dos principais pontos levantados na reunião, diz respeito a retomada e conclusão de obras que estavam paradas há vários anos. Conseguimos inaugurar a verticalização do Pronto-Socorro de Rio Branco, a Upa de Cruzeiro do Sul e conseguimos concluir as obras do Into depois de dez anos. Esses são apenas alguns exemplos daquilo que prometemos para o nosso povo e cumprimos.

Há mais de um ano, o mundo passa pela maior crise sanitária da história. Desde o início da pandemia de Covid-19, o Acre tem combatido o vírus e priorizado salvaguardar vidas. Em tempo recorde, o governo do Estado construiu dois hospitais de campanha e multiplicou por cinco o número de unidades de terapia intensiva (UTIs).

Nossa administração fez história na Educação ao anunciar uma nova refeição na merenda escolar para cerca de 160 mil alunos da rede pública, que também serão contemplados com a distribuição gratuita do fardamento, assim que as aulas presenciais forem retomadas.

Já na área da Segurança Pública, os indicadores apontam forte redução da criminalidade graças aos investimentos realizados pelo governo acreano. Destaque para a contratação de quase mil novos policiais civis e militares, aquisição de viaturas, armamento e demais equipamentos para o uso desses profissionais.

Temos ainda muito para avançar e unidos vamos trabalhar pela melhoria das pessoas do nosso Acre.’

Governador GladsonC