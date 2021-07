#quinari

No município de Senador Guiomard (Quinari) imagens divulgadas pela TV Acre mostram pelo menos três PMs batendo num homem. Assista a matéria na íntegra aqui

Em tempo: tá na hora do governo do Acre implantar câmeras nas fardas dos PMs como está sendo feito em São Paulo para filmar todas as abordagens e, quem sabe assim, reduzir violência policial desnecessária contra as pessoas – oestadoacre