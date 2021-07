Miguel Nicolelis: Variante Delta ainda não mostrou sua face no Brasil

#deltavariante

Neurocientista Miguel Nicolelis

-EUA atinge 31 mil casos ontem, aumento de 135% nas últimas 2 semanas. Reino Unido cruza 54 mil casos no mesmo período. Variante Delta responsável por estes surtos ainda não mostrou sua face no Brasil.

Ergo:

-A pandemia está longe de acabar no mundo e no Brasil.

— Miguel Nicolelis (@MiguelNicolelis) July 18, 2021