IBGE estima 80% vacinados no Acre com 1ª dose

Avanço na vacinação contra Covid-19 deve alcançar 80% da população do estado com a primeira dose

Com a chegada de 11.660 doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz na última terça-feira, 20, e mais 130.740 dos imunizantes da Pfizer e AstraZeneca/Fiocruz na tarde da quarta-feira, 21, o estado deve alcançar 80% da população com a primeira dose, sendo que a estimativa do público geral a ser vacinado no Acre é de 581.615 pessoas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (…)

