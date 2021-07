Bolsonaro: ‘Preciso salvar o governo’

#bolsonaro

Do Uol

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) buscou um argumento forte para anunciar que trocaria seu amigo, Luiz Eduardo Ramos, pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI) no comando da Casa Civil.

O mandatário usou a mesma explicação para tomar do poderoso “posto Ipiranga” do Planalto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, um pedaço de sua pasta.

-Preciso salvar o governo – disse Bolsonaro aos assessores.

Embora não tenha a popularidade do ex-juiz Sergio Moro, que foi demitido do Ministério da Justiça, o senador comanda o maior partido do centrão, grupo de legendas de centro e de direita que dá as cartas no Congresso.

