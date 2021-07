#mazinhorap

Em meio a uma investida do ministério público, que entrou com ação de ‘improbidade administrativa’ contra o prefeito de Sena Madureira por conta de uma confusão em 2019 durante uma blitz, Mazinho Serafim foi despertado nesta manhã de sexta por jovens com um Rap….Assista

