A melhorar mensagem de hoje (Zeca Pagodinho) – vídeo

-O PAI TÁ ON! Falta pouco pro Zeca ficar 100% e sair do hospital! Enquanto isso, continuem mandando energia positiva e se cuidando! Não deixem de se vacinar! As DUAS DOSES da vacina não impedem totalmente o contágio, mas diminuem muito as chances de desenvolvermos casos graves.

— Zeca Pagodinho (@zecapagodinho) August 16, 2021