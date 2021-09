Jovem morre ao tomar 1,5 litro de Coca-cola em 10 minutos

#jovem

A notícia está no jornal inglês The Mirror (O Espelho) na edição deste sábado.

Segundo The Mirror, o rapaz teve acúmulo de gases pelo corpo, especialmente no intestino. Logo depois, seu fígado começou a parar.

O homem anônimo, de 22 anos, da China, tinha batimentos cardíacos elevados, pressão arterial baixa e respirava rapidamente quando chegou ao hospital. Os médicos posteriormente o diagnosticaram com “choque hepático”.(…)

O homem, da China, bebeu o refrigerante para tentar se acalmar em um dia quente, mas foi para o hospital algumas horas depois que começou a sentir fortes inchaços e dores de estômago.

Os médicos dizem que consumir uma quantidade tão grande da bebida causou o acúmulo de gases em seu corpo, o que tragicamente levou à sua morte.(…)

Em tempo: Na imprensa inglesa, já começaram as controvérsias sobre as causas…claro, tocou no nome da poderosa Coca-cola a mídia amiga pula logo da cadeira em sua apaixonada defesa – oestadoacre