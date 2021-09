Protesto na frente da mansão de 6 milhões do filho de Bolsonaro

#mansão6milhões

Esse filho do Lula – Flávio Bolsonaro – não é fácil!!!…com salário de parlamentar compra mansão de 6 milhões (mais de 1 milhão de Dólares) em área nobre de Brasília.

G1 – Representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) fizeram um protesto em frente à casa do senador Flávio Bolsonaro (Patriota), na manhã desta quinta-feira (30). A mansão fica no Lago Sul, uma região nobre de Brasília, a 14 km da Praça dos Três Poderes.

Em tempo: post contém ironia…para os desavisados