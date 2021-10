O fracasso dos protestos em Rio Branco

#protestos

Sem meias palavras: todos os atos de protesto contra Bolsonaro em Rio Branco foram pífios. Nenhum disse a que veio…meia-dúzia de gatos pingados…exceção, elogio à brava juventude dos partidos, alguns estudantes, professores e dois ou três políticos com mandatos…E só!.

Onde estão os capas-pretas dos governos do PT (Frente Popular)…nunca se viu nas manifestações um ex-governador da Frente Popular, um ex-vice-governador, um ex-prefeito…cadê os que foram deputados, vereadores e secretários de estados, ex-Cecs!!!…..que tiveram de tudo desses governos e, agora, não dão nada em troca…Quem tem que pegar o celular, o zap e chamar pra encher as ruas são os capas-pretas….a responsabilidade é deles! Mas….

…Esqueçam impeachment!…Todos esperam apenas pela eleição no ano que vem….inclusive os que nunca compareceram (as lideranças) aos atos políticos do Fora, Bolsonaro!.

Traduzindo: a esquerda do Acre (90%) é esquerda caviar! Na França chamam Gauche caviar (não tem nada a ver com comida, mas ao modo de vida semelhante à elite). É só ver as fotos que circularam por aí de alguns…luxo, glamour, ambientes chiquérrimos dos papas que tiveram tudo encenando preocupação política com as pessoas e o Acre…essa ‘esquerda’ e suas ‘lideranças’ têm nojo das ruas e dos protestos…estão todos bem de vida, ricos, endinheirados, vários vivendo fora (enquanto não chega a campanha eleitoral)..não precisam se expor ao sol quente, ao calor, às pessoas…pra quê? Essa esquerda caviar acreana nunca se deu ao trabalho de entrar num lojinha ou supermercado e explicar ao funcionário que ele dificilmente vai se aposentar um dia…como querer que o cidadão comum compareça a atos políticos sem compreender as coisas…?

Fique tranquilo, Bolsonaro!…se depender da esquerda caviar do Acre você vai ficar mil anos no poder.

J R Braña B.