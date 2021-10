Na Venezuela você enche o tanque do carro com R$ 5

#gasolina

O litro custa 0,020 centavos de Dólar…e anda caro atualmente…já custou 0,005 centavos de Dólar…na época do Chavez…eu vi isso nos postos de Caracas em 2009 – J R Braña B.

Blog do Esmael

Venezuela tem a gasolina mais barata do mundo

Achincalhada pelo presidente Jair Bolsonaro e seu clã, a vizinha Venezuela tem o menor preço de gasolina no mundo. O preço do litro do combustível, de octanagem melhor que a brasileira, é de US$ 0,020 (cerca de 11 centavos de real por litro), ou seja, um motorista pode encher o tanque de 50 litros em Caracas por apenas R$ 5,44.

Por outro lado, o preço de apenas um litro de gasolina no Brasil custa até R$ 5,20 (em Rio Branco R$ 7 e alguns municípios R$ 8 e R$ 9 – oestadoacre) na bomba dos postos de combustíveis. Um roubo institucionalizado por Bolsonaro, que prefere autorizar compra de armas de foto a enfrentar os aumentos praticados pela Petrobras com base na variação cambial e na cotação internacional do petróleo.

