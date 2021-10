Pra começar o sábado: Gasolina e gás de cozinha mais caros

#gasolina

A gasolina e o gás de cozinha ficam mais caros a partir deste sábado, 9. O aumento praticado pela Petrobras é de 7,2 em cada produto. (…)

Em tempo: em todo o mandato de Bolsonaro os combustível já subiram 42%…e no mesmo período o ICMS ficou do mesmo jeito, no mesmo percentual em todos os Estados….sem aumento algum…talvez agora dê para entender de quem é a responsabilidade pelo abusivo preço dos combustíveis…se é dos governadores ou do mito capitão e sua política … – oestadoacre

E outra do Brasil: Paulo Guedes, ministro da economia ‘offshore’ – retira 90% do orçamento da Ciência e Tecnologia – quase 700 milhões – e o ministro-astronauta bolsonarista Marcos não sei o quê…fica com cara de bobo…