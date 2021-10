#cirogomes

Ciro Gomes no podcast 011 dá like e deslikes quando mostram a ele fotos de figuras públicas do Brasil… participou do programa e reprovou os ex-presidentes Dilma e Lula. Porém, foi simpático ao apresentador Luciano Huck e o neoliberal João Amoedo. (Segue no Em tempo)

Em tempo: Das duas, uma: Ciro é um gênio que ainda não conhecemos…ou é um irresponsável na política….em outubro de 22 saberemos.

oestadoacre