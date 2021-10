Música da noite…’Noite Severina’….♫♫♫

#musica

Lula Queiroga (pra variar, de Recife) é o autor e o intérprete agora – ‘Noite Severina’ é mais que uma música…é uma poesia de grande qualidade poética…Aí vão os versos fundamentais, pra mim: //Corre calma Severina noite //De leve no lençol que te tateia a pele fina //Cada ser tem sonhos a sua maneira //Ali tão sempre perto e não me vendo //Ali sinto tua alma flutuar do corpo //

Teus olhos se movendo sem se abrir //Daqui a pouco//O dia vai querer raiar…absinto-me de ti…mas sempre vivo…

Linda demais, ouça Lula Queiroga e Pedro Luis (ex e a Parede)…Uma das melhores músicas já feitas no universo pelo homem de carne, osso e mente..

Boa noite…

J R Braña B.