Roberto Carlos: Série abordará acidente na infância (♫♫♫…)

#robertocarlos

O jornalista Nelson Mota contou em matéria de sábado em O Globo, que está dividindo com Patricia Andrade (de Dois filhos de Francisco) o roteiro de uma série de quatro capítulos sobre a vida de Roberto Carlos. Segundo Nelson, a primeira cena será assim:

–É dia de festa em Cachoeiro de Itapemirim, com a bandinha da cidade tocando e crianças correndo pelas ruas. O trem vem vindo, apitando, e surge um menino na frente. Ao fundo, Roberto Carlos canta à capela a música “O divã”, com os versos “relembro bem a festa, o apito, e na multidão um grito, o sangue no linho branco, a paz de quem carregava, em seus braços quem chorava, e no céu ainda olhava”.

Como se sabe, Roberto usa desde a infância (14 anos) uma prótese em uma das pernas, mas nunca falou desse assunto em público. Porém, na música ‘O Divã’, do começo da década de 70, um trecho da letra cita a tragédia…relembro bem a festa, o apito, e na multidão um grito, o sangue no linho branco, a paz de quem carregava, em seus braços quem chorava, e no céu ainda olhava…essas recordações me matam…

oestadoacre, relembra a música O Divã (1972) que, com certeza, estará na série sobre o Rei da música romântica no Brasil.

Em tempo: eu tinha 10 anos e ainda morava em Sena Madureira…e, lá em casa, tínhamos esse disco, em vinil…Roberto com os cabelos encaracolados…Nesse tempo nem entendi que o trecho acima da letra falava desse acidente na infância de Roberto…Essas recordações me matam, com certeza – J R Braña B.