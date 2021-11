#crianças

Juíza federal Carolina Malta, no TT: ‘Coautoria comprovada nos autos, mas o réu de azul merece uma pena menor, por ter sido instigado à prática do crime pelo réu de touca’…assiste e julgue você quem é o mais culpado….rsrsrsrs…ah, se inscreve no nosso canal oestadoacre no youtube, aqui…obrigado!