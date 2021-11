GladsonC aprendeu a lidar com o seu vice (ainda bem)

#gladsonc

O passado sempre tenta retornar…governador GladsonC viajou à Europa (Cop26) e o seu vice, segundo o ac, ameaça cortar a cabeça de secretários que não rezem na cartilha dele durante esses dias de interinidade… no começo da década de 90, Romildo, vice do então governador Edmundo Pinto, demitia secretários toda vez que o titular viajava…(segue no Em tempo..)

Em tempo: …GladsonC perdeu o medo do vice….demorou!….sem saber, fez um bem para a política, para o seu governo e para o Acre… por isso é muito difícil que o vice tente fazer o que Romildo fazia…muito difícil…se fizer, bem….em uma semana sua excelência estará de volta – J R Braña B.