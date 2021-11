Música da noite…Marília Mendonça…♪♪♪♪♪

#maríliamendonça

Marília Mendonça (1195-2021) entendia de linguagens….e se comunicava com milhões no Brasil por meio de suas letras e músicas sofridas, dessas que grudam como chiclete logo na primeira vez que você ouve…como disse, linguagem é fundamental…muitas vezes até mais do que está se dizendo….a música abaixo é um exemplo, independente de qualquer coisa que se queira avaliar, ponderar…etc…

Nos versos fundamentais Iê, infiel//Eu quero ver você morar num motel//Estou te expulsando do meu coração//Assuma as consequências dessa traição….Marília sacava de linguagem…sabia tudo disso…não é à toa que apaixonou milhões por suas letras/músicas…era uma marqueteira genial….Nessa hora de dor, apenas ouçamos esse cometa que viveu apenas 26 anos….

Boa noite…nossos sentimentos aos familiares das cinco pessoas que morreram em Minas Gerais, entre elas, Marília Mendonça…pensei na minha vizinha que, todo final de semana, canta em seu karaokê as músicas dela – J R Braña B.