Socorro Neri e o ENEM de Bolsonaro: ‘Menor número de inscrito’

Da secretária de Educação do Acre, Socorro Neri, nas redes sociais:

-Desejo sucesso aos jovens que, neste domingo, realizam o primeiro dia de prova e redação do ENEM. Esta é a edição com menor número de inscritos desde 2005, e tem redução acentuada na participação de pretos, pardos e indígenas. Que transcorra sem mais problemas (Socorro Neri)

Em tempo: Bolsonaro fragilizou o ENEM…era seu objetivo político desde sempre…O ENEN 2021 é mesmo a Cara do Governo. (segue)

