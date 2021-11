Modo Natal! ‘Olhe para o futuro agora’…♪♪♪

#modonatal

Essa música é mais bonita que a de John Lennon…Slade é o nome da banda da música Merry Christmas Everybody (Feliz Natal Para Todo Mundo)…a banda não existe mais…teve seu auge nas décadas de 60 e 70 no Reino Unido…E, fique sabendo: por lá não existe Natal sem esse hino…então ouça e guarde essa música para ouvir neste e nos muitos Natais que virão pela frente…versos fundamentais:

So here it is merry Christmas (Então aqui é feliz Natal)

Everybody’s having fun (Todo mundo está se divertindo)

Look to the future now (Olhe para o futuro agora)

It’s only just begun (Está apenas começando…)

Contagiante demais…(vai estar no Top 5 a partir do dia 20-25D)