‘SmartBus’ da Huawei ensina sobre perigos da internet

Mais de 20% das crianças, entre os nove e os 15 anos, reportou que sofreu más

experiências na internet (relatório EU Kids Online 2020, antes da pandemia)

A empresa global chinesa percorre com seu ônibus escolas da Europa alertando alunos de 11 a 15 anos os perigos da internet

Na Europa, as crianças estão crescendo com a Internet como uma parte central de suas vidas. Elas precisam ter o apoio de pais, escolas e da indústria de tecnologia para aumentar os níveis de habilidades necessárias para navegar no mundo online de maneira segura e produtiva.

O projeto SmartBus da Huawei oferece um ambiente de aprendizado envolvente, interativo e divertido para crianças entre 11 e 15 anos, onde elas desenvolverão sua compreensão do que constitui bem-estar online.

O SmartBus é uma sala de aula interativa móvel totalmente acessível, que viaja no local para escolas em toda a Europa, oferecendo um programa educacional baseado em evidências focado em cyber bullying, segurança online e privacidade de dados .

Relatório da Hauwei em inglês sobre esse importante assunto aqui

