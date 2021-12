#prefeito

No Brasil acontece de tudo…Em Borba (AM), o prefeito Sebastião Peixoto (PP) e seu desafeto Erineu Alves da Silva, conhecido como Mirico – decidiram resolver suas diferenças políticas em cima de um ringue…o prefeito apanhou mais…mas foi considerado o vencedor…A disputa aconteceu na noite desse domingo…a informação é do portal BNC…assista…

Em tempo: aqui no Acre, de vez em quando – acontece isso no meio da rua….há um município campeão nessas presepadas – oestadoacre