Sena: Professores fecham avenida por abono (vídeo)

Os professores de Sena interditaram a principal avenida do município, em frente à Câmara de Vereadores, reivindicando a aprovação imediata do PL do Abono da Educação, que a prefeitura é obrigada a pagar com os recursos sobrantes do Fundeb….não é favor nem bondade…os recursos que sobraram devem ser rateados com os servidores da Educação…Até o fim do mês Sena terá recebido mais de 30 milhões somente referente ao Fundeb.

Em instantes: câmara pediu informações à prefeitura sobre Fundeb nos anos 2019, 2020 e até agora não recebeu…

