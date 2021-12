#abonoeduc

–O governador Gladson Cameli sancionou no final nesta terça-feira, 21, a Lei do Abono Pecuniário referente ao rateio do FUNDEB. Um feito histórico que beneficiará 14.554 servidores da Educação do Acre – secretária de Educação Socorro Neri. (vídeo abaixo)



A conta: 14 mil x 27,5% = 3.850 – 869,36 = 2.980, 64 – Líquido 11.019,36

oestadoacre