Música da noite…’O vento levou’…♪♪♪

#música

‘Última Lágrima‘..com Gaby Amarantes, Elza Soares, Alcione e Dona Onete…que música!!! Versos fundamentais: //Me carrega onde eu não puder andar//Me dá as mãos pra me levantar, se eu cair (…)……//Você me deixou com esse aperto no meu coração//Com essa saudade aqui dentro//(….)……//Sim, você fez o meu corpo se acender//Mas pra me enganar ‘tá pra nascer//É a última lágrima que vou chorar… Prestem atenção nas participações de Dona Onete…Elza e Alcione e Gaby estraçalham… Linda demais! Ouça!

Boa noite…que a volta à poeira infinita do universo seja para Nego Bau melhor do que foi este mundo que estamos de passagem…

J R Braña B.