OGlobo: Extremista alemão dissemina preconceito impunemente no Brasil

BERLIM — Um famoso videoblogger da extrema direita alemã está desde o início de novembro no Brasil, onde continua filmando e divulgando vídeos com discurso de ódio. Condenado na Alemanha pelo crime de negação do Holocausto, Nikolai Nerling é conhecido em seu país por um canal chamado Der Volkslehrer (O professor do povo).

— Nerling é um extremista da direita convicto com tudo o que isso implica. Ele dissemina antissemitismo, narrativas conspiratórias, nacionalismo e racismo — diz Manja Kasten, do Conselho Móvel contra o Extremismo de Direita de Berlim, uma organização que aconselha vítimas de ataques neonazistas. (….)

Em tempo: esse cidadão – Nilokai Nerling – deve se sentir à vontade com o governo brasileiro atual…

