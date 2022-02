TCE não condena ninguém…(justiça, sim!)

#TCE

..quem sentencia agentes públicos por cometimento de irregularidades é a justiça, quando provocada pelo MP (nem este condena também)…mas o interessante no Acre é que operações policiais inéditas de combate à corrupção (espetaculosas ou não) na casa do governador e denúncias de escândalo envolvendo quase 1 Bilhão de Reais não são manchetes nos sites amigos do oficialismo….agem do mesmo jeito que os sites que acusam sem provas rotundas o ocupante do palácio Rio Branco…

Um despacho do Tribunal de Contas (órgão auxiliar da Aleac) fica a manhã inteira e entra pela tarde na capa do site mais popular de Rio Branco…isso é para parecer que é um grande crime que foi cometido…??? Ou é somente para desgastar o principal e o mais qualificado opositor do governo GladsonC na Assembleia Legislativa?

Ao contrário, o assunto mais importante do dia, é o ‘assalto‘ aos servidores públicos que foi desfeito pela justiça, sim, a justiça, que deu no meio e anulou os contratos consignados draconianos de um tal cartão estava se aproveitando das dificuldades financeiras dos servidores públicos completamente endividados…isso, sim, deveria ser de interesse da mídia, inclusive da mídia amiga do oficialismo…mas como a gente diz sempre aqui neste blog…imprensa é grupo, seletividade, interesses diversos etc……não tem nada de imparcial…nunca teve…entendam isso para sempre!

J R Braña B.