Depoimento para não esquecer…(relembre…)

#relembre

Depoimento de Lula sobre o tal triplex ao juiz parcial, Sérgio Moro….a inteligência massacra um ex-juiz ( ………. ) defina aí o adjetivo no parêntese…Imagina se o Lula tivesse feito faculdade, estudado…é realmente para ler e reler…(se tiver no notebook ou celular clique em cima do diálogo para ver e ampliar tamanho com os dedos em forma de pinça…)

Todo mês postar isso até a Reeleição de Lula. Nunca esquecer. Lula baixando Billy Wilder contra BozoMoro QI 17. pic.twitter.com/Yw2uBkBTdF — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) February 10, 2022

Em tempo: esse mesmo ex-juiz hoje é candidato a presidente, com fraquíssima aceitação nas pesquisas…quem diria, né???!…passou vergonha demais nesse depoimento conduzido por ele mesmo…

J R Braña B.