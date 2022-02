Lula e JV: Cabeça, tronco e membros…

#jvelula

Para JV entrar numa disputa para vencer o senado a chapa tem que estar forte…candidato forte ao governo para liderar uma campanha rumo à vitória…concretamente, hoje, o Acre corre o risco de vir a eleger aventureiros (as) para essa tão importante cadeira no parlamento…figuras conhecidas que sequer têm sotaque acreano e que se lixam para os nossos problemas, estão à espreita.

O próximo presidente da república, se não houver nenhuma armação ou tragédia, será Lula…a candidatura de JV ao senado é uma exigência de Lula…que sabe que vai precisar de cabeças sanas para tocar o barco do país a partir do ano que vem…JV é o melhor nome para o senado…não tem nem comparação com os outros concorrentes…mas é preciso uma chapa forte…com cabeça, tronco e membros….o Acre precisa prestar muita atenção nessa eleição para o senado…é uma eleição de risco…risco para o país, especialmente…

JV, ex-senador, no Facebook

“Já SEXTOU a esperança no horizonte do Brasil” – essa brincadeira com o Hino da Independência me veio à cabeça hoje, depois de uma conversa com o presidente Lula sobre a vida dos brasileiros, a pacificação do país e a retomada do desenvolvimento sustentável com inclusão e oportunidade para todos.

Falamos dos tempos de prosperidade que vivemos no Acre, onde nosso povo ganhou com os programas públicos que fizemos juntos. Lembramos de tanta coisa bacana que estava acontecendo no Brasil, com os jovens, idosos e com quem queria trabalhar, produzir e prosperar.

Por isso, a gente analisa a possibilidade de entrarmos juntos na luta neste 2022. Que os bons tempos vividos possam retornar.(Jorge Viana)

J R Braña B.