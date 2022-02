Pesquisa: Sem ferver as ruas é balsa novamente

#pesquisa

Na eleição para prefeito da capital, os partidos da finada Frente Popular optaram por não politizar a campanha, e levaram pau humilhante…mas não só isso: a queimação do PT na Lua e as escolhas não foram as melhores…agora, novamente, as candidaturas oposicionistas precisam esquentar as ruas, politizar o debate, mostrar o fracasso do governo Bolsonaro/GladsonC, seus projetos econômicos que quebraram a classe média e jogaram na desesperança as classes C, D e E….Se quiserem ter alguma chance nas urnas…não vai dar pra vencer eleição no Acre sendo seletivo no discurso…não vai dar para atacar somente o atual governador e poupar Bolsonaro…os dois são sócios deste Brasil arruinado…e as pessoas precisam compreender isso com a máxima clareza. Por enquanto, é só.

J R Braña B.