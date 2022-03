Como dissemos…JV chama e Cláudio Ezequiel entra no PV

#pv

Jorge Viana confirma o que este blog disse no sábado: o professor Cláudio Ezequiel não voltou ao PT, mas vai filiar-se no Partido Verde para ser candidato a deputado federal, a pedido do ex-senador. ‘Nessa segunda-feira de movimentação política, tive o privilégio de me reunir com os amigos do Partido Verde, a presidente do PV, Shirley Torres e o amigo Tião Bruzugu. Um dos motivos da reunião, é a entrada do professor e querido amigo, Cláudio Ezequiel, no PV’, escreveu JV no seu perfil do Meta.

