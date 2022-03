O resultado desse almoço…

#almoço

Postas de tambaqui, arroz, salada e farinha (farinha, não farofa)…foi com esse menu que JV (candidato ao senado a pedido de Lula e dos com juízo por aqui) foi recebido dias atrás na casa do professor Cláudio Ezequiel…Aproveitou a balança liberada na mesa e fez o convite (será aceito) ao Cláudio para que se filie ao Partido Verde e concorra a uma vaga à câmara dos deputados. (Não é uma boa notícia para Socorro Neri, secretária de Educação…Cláudio é muito querido, respeitado entre professores e servidores)

oestadoacre