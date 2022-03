Bom dia! O número é 11…Otário!

#bomdia

Em tempo: mas há aqueles que ainda tentam uma desculpa dizendo que a culpa, agora, é do conflito Rússia – Ucrânia…então vamos lá: preço do barril do petróleo hoje, 115 Dólares…preço da gasolina R$ 8, 9 e 11…Preço do barril em julho de 2008 (governo Lula), 147 Dólares…preço da gasolina 2,70…Como diz aquele humorista: /Tira Dilma, Tira Lula….e todo mundo se fodeu, otário!!!///Relembre…abaixo…vídeo

E o Gustavo Mendes não deixa esquecer….- pic.twitter.com/27KWGNsbkG — oestadoacre (@Oestadoacre) March 12, 2022

J R Braña B.