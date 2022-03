Dep Nicolau destaca ordem de serviço de obra em Sena

#aleacdivulgação

Ponte do II distrito de Sena é mais uma promessa que o governo cumpre, destaca Nicolau

Diante de secretários, deputados, apoiadores e o governador Gladson Cameli, o presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Junior disse durante a assinatura da ordem de serviço da ponte do segundo distrito de Sena Madureira, que a obra é mais uma promessa que o governo cumpre.

Nicolau disse que a obra, orçada em R$ 36 milhões não vai só tirar do isolamento as mais de duas famílias que residem na localidade, vai também encerrar um ciclo de promessas que se arrastava há décadas tendo a ponte como pano de fundo. O presidente do legislativo destacou o bom relacionamento entre a Casa e o executivo e disse ainda que todos os projetos aprovados recentemente que contemplam os servidores, igual os da saúde, só aconteceram porque o governo foi sensível às reivindicações das categorias.

“Eu fiz questão de estar aqui hoje para testemunhar esse momento. O governador prometeu essa ponte em sua campanha e hoje, apesar da pandemia, cumpre mais uma promessa. A gente trabalha sempre pensando no bem da população e o governo vem fazendo exatamente o mesmo”, disse Nicolau

“Obrigado Nicolau por seu apoio”, diz Márcio Bittar

O senador Márcio Bittar, que também participou do evento fez em sua fala, um agradecimento público ao presidente da ALEAC. Bittar disse que foi graças a um telefonema do deputado que ele conseguiu alocar R$ 10 milhões para as cirurgias eletivas na Fundhacre.

“Nicolau, obrigado pelo apoio e pela parceria. O Acre tem em você um grande deputado, preocupado sempre em ajudar. Você me ligou e falou da necessidade das cirurgias e a gente, no apagar das luzes, conseguiu esse dinheiro”, lembro o senador.

(aleac)