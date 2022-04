BR: Estímulo aos cães…

#br

Reinaldo Azevedo, jornalista (Band-Uol)

-Ninguém tem o direito de duvidar de que Jair Bolsonaro e alguns outros extremistas com ou sem farda, de uniforme ou de pijama, estão se preparando para tentar golpear as eleições caso Lula vença a disputa. Os sinais estão em toda parte. Não se trata de ilações oriundas de maquinações conspiratórias. Como sempre acontece desde a fábula do lobo e do cordeiro, os argumentos não têm importância, só os pretextos. Os outros pré-candidatos vão ou não defender a ordem legal? Já não se trata de combater o “apito de cachorro”, mas o ataque dos cães.

Em tempo: resgatar o Brasil das mãos desses nojentos-extremistas-violentas que se apossaram do poder e destruíram o país não será fácil….

Em tempo 2: de onde estou ouço uma babação servil ao governador GladsonC numa solenidade de……só podia ser…GladsonC é o mesmo que destruiu o Plano de Carreira dos professores que havia sido conquistado há 37 anos…

J R Braña B.