#nãodeu

O senado engavetou o projeto que liquidava/privatizava os Correios… por enquanto…o senador cristão do Acre era o mais entusiasmado com a entrega dessa que é uma das empresas mais importantes do Brasil…num mar de derrotas, uma gotinha relumbra no orvalho da vitória …claro, a imprensa comercial que ganha com as privatizações vai criticar os senadores.

Valeu a pressão dos trabalhadores dos Correios.

J R Braña B.