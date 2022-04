Comunista com Iphone…tudo a ver (v)

#iphone

Se você acha que foi o Steve Jobs que, numa garagem, com seu talento e dificuldade, fez e aconteceu para que chegássemos ao Iphone e as tecnologias que temos hoje…assiste abaixo e verifica que sem a força e a intervenção do Estado tudo ainda seria mais atrasado…Ou seja, não tem nada a ver com empreendedorismo ou empresas privadas…tudo foi desenvolvido com recursos do Estado (tela, internet, HTTP, GPS, baterias ion-litio)…Só depois é que as empresas se aproveitam e até passam a colaborar….assiste aí e nunca mais ouse dizer que comunistas não podem usar um Iphone de última geração…

Não é novo, mas é sempre bom desmontar o discurso privatista-individual-neoliberal – pic.twitter.com/X9L4OfMkaj — J R Braña B. (@jrbrana) April 15, 2022

