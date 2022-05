1º de Maio: Meia-dúzia de oprimidos aplaudem o opressor

#1ºdemaio

Motociclistas da capital – quantidade ínfima – saíram as ruas para festejar o governo Bolsonaro neste 1º de Maio…talvez nem a ciência explique essa deficiência cognitiva….Paulo Freire mataria a charada: oprimido sem consciência política que aplaude o opressor que destruiu as leis trabalhistas, reduziu o salário mínimo, acabou com a previdência (só milagre um mototáxi e trabalhador do setor privado se aposentar…precisa de 40 anos ininterruptos para conseguir)….aumentou o preço do gás, carne, gasolina…tudo!

Em tempo: o que mesmo esses vestidos de amarelo brega foram comemorar mesmo? Talvez isso aqui

