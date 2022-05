#tjac

A presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro, assumiu oficialmente, em exercício, o governo do Acre nesta segunda-feira, 2, e seguirá na função até a próxima quarta-feira, 4. O TJAC permanece sob liderança do vice-presidente, desembargador Roberto Barros. pic.twitter.com/tXHW0aqesQ

