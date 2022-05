Chile decide sobre nacionalização do cobre

#cobre

(…)Em 11 de julho de 1971 foi aprovada, por unanimidade, a Reforma Constitucional que nacionalizou o cobre, expressando que “O Estado tem o domínio absoluto, exclusivo, inalienável e imprescritível de todas as minas”.

(Com a ditadura sanguinária Pinochet, esse patrimônio de riqueza dos chilenos foi privatizado e entregue a empresas estrangeiras…)…Foi um golpe no legado governo Salvador Allende.

O Pleno da Assembleia Constituinte do Chile decidirá, nesse final de semana, sobre a renacionalização do cobre, uma das principais riquezas do pais. (…)

Em tempo: andei pelas estradas do Chile, pelo Deserto do Atacama e vi toda a riqueza dos chilenos sendo explorada por empresas estrangeiras…o povo pobre e sem emprego num país rico.

