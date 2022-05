ciro

Vídeo de Ciro Gomes

Em tempo: o antipetismo não está sozinho, há hoje a companhia do antibolsonarismo, que todo dia cresce no país…Ciro não admite que não tem base política, capilaridade nacional… e esse é o problema de sua candidatura….O PDT está louquinho para largá-lo no meio da estrada falando sozinho…

oestadoacre