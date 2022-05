1 segundo e tudo pode mudar…

anoiteceu…

+Senador MBittar não deixaria o deputado Alan Rick concretizar sua candidatura ao senado….entre a ex e o parlamentar, MBittar ficaria com a ex, óbvio…falam até em ameaça de tirar legenda do União Brasil, caso Alan insista…

+Rueda, este sobrenome permeia os instintos e os pensamentos do senador MBittar…abre o olho, Alan…!

+ Aumentaram as especulações nas últimas horas sobre a decisão da ministra do STJ sobre as denúncias da PF (operação Ptolomeu) contra o governo GladsonC…alguns estão adiando decisões politicas esperando para ver se sua excelência fica ou desocupa a cadeira de governador…

+Em Sena, a câmara de vereadores foi pra cima e a prefeitura, ao que parece, desistiu de comprar um terreno por 2 milhões que seria para construir casas populares… então era só oba-oba eleitoral…eleitoreiro, melhor dizendo…??

A qualquer segundo, tudo pode mudar…

oestadoacre