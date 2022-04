GladsonC, MBittar e Bolsonaro são responsáveis pelo abandono da BR-364

#br-364

Os maiores responsáveis pelo abandono da BR do Fim do Mundo: o governo GladsonC, o senador amiguinho do presidente (que não o nomeou ministro) e o próprio Bolsonaro, que não tem nada a mostrar no Acre…Nos governos passados, o governador ia pra cima e conseguia resolver o problema…a última recuperação da BR-364 foi no governo Tião Viana…e a presidenta era…Dilma.

Traduzindo: o governador GladsonC e o senador bolsonarista-cristão-raiz (BCR) não têm força política ou simplesmente lavaram as mãos com a rodovia…e o senador BCR ainda fala em construção de uma rodovia de Cruzeiro a Pucallpa, no Peru…lorota para ‘boi dormir’, como disse o deputado oficialista Gehlen na sessão da Aleac, nesta quarta.

Sim, a bancada federal é responsável também…a conta maior, no entanto, é especialmente dos parlamentares bolsonaristas e de GladsonC, o governador…Que, sentado em poltrona de avião pra lá e pra cá rodando o mundo, sua excelência não vai resolver nada em benefício da população…

J R Braña B.