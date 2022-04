#br-364

Dep Gehlen Diniz, ex-líder do governo GladsonC, que cobra a recuperação da BR do Fim do Mundo…assista:

Em tempo: durante o discurso, o parlamentar disse ainda é ‘conversa para boi dormir’ a história de construção da rodovia Cruzeiro-Pucallpa: ‘Não conseguem nem dar manutenção na que já existe’

Em tempo2 : governo GladsonC está no 4º do mandato e deixou a principal rodovia do Acre se acabar…e é aliado da cozinha do presidente Bolsonaro, que não tem uma única obra no estado.

oestadoacre