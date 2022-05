BR-364: Três anos e meio de atraso e abandono…

br-364

Ministério da Infraestrutura de Bolsonaro ‘garante’ ajuda para recuperar a Rodovia do Fim do Mundo…após três anos e meio de mandato…traduzindo: em 2022 esqueça estrada recuperada…não há tempo…a experiência já mostrou que tudo tem que ser feito (recursos, licitação, empresas e equipamentos definidos no local) pelo menos um ano antes. (…)

(…)

A promessa de Bolsonaro (e do governo do Acre) agora tem uma explicação e razão: ano eleitoral…é preciso dar esperança a quem não tem mais esperança de dias melhores no interior do Acre.

J R Braña B.

PS: Uma cidade (de Roraima) de 8 mil habitantes pagou R$ 800 mil por um show do cantor brega-bolsonarista Gustavo Lima, que defende o estado mínimo (para os pobres)…para ele, o estado máximo…isso não é se aproveitar do dinheiro público?

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)