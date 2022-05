Bom dia! Cuidado!

cuidado

(…)No último levantamento feito pela PSafe, empresa especializada em cibersegurança, apenas nos primeiros 45 dias deste ano foram identificados nada menos do que 78 mil sites maliciosos no Brasil. (OGlobo) (…)

Em tempo: todo cuidado é pouco com as compras pela internet….se informe se a empresa tem CNPJ, endereço físico e telefone de contato…outra dica: consulte plataformas como a Whois, do comitê da internet, que ajuda a identificar golpes.

