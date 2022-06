Fies, ‘renegociação’: Estudante endividado não é agro

fies

A medida provisória que concede desconto de até 99% aos estudantes que têm dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies, aguarda sanção presidencial. A MP vale para alunos que aderiram ao Fies até o segundo semestre de 2017. (…)

Em tempo: meia verdade essa propaganda do governo federal…fui ao Banco do Brasil renegociar Fies da minha filha…e o Banco disse simplesmente que não havia essa negociação e muito menos desconto do 90%…que esperássemos um ‘novo’ programa de desconto e que acessasse o site do Fies…

Em tempo 2: Estudante endividado não é agro…se fosse teria todo tipo de benefício do governo Bolsonaro.

PS, STF: Alexandre de Moraes (ministro) inclui PCO no inquérito das fake news e bloqueia contas do partido nas redes sociais

PS, oestadoacre: esse PCO é uma lenda partidária…de uma única pessoa.

